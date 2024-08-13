Скільки буде коштувати електроенергія від генератора та екофлоу: відповіли у ДТЕК

Генеральний директор компанії "Д.Трейдінг" Дмитро Маляр зазначив, що кінцева вартість електроенергії для споживачів від систем накопичення енергії, таких як "екофлоу", становитиме приблизно 14-15 грн за кВт-год, а від генератора – близько 20 грн.

Маляр пояснив, що при купівлі "екофлоу" або подібних рішень, вартість електроенергії, виробленої цим інвертором, становить близько 14-15 грн за кВт-год. Однак, він підкреслив, що висока вартість ремонту обладнання є додатковою проблемою. Про це пише Liga.net.

Для приватних будинків існує ще один варіант – генератори, але вони дорожчі. Вартість електроенергії від генератора становить близько 20 грн за кВт-год, і щодня потрібні кошти на паливо, що робить цей варіант витратним. Проте, це єдиний керований спосіб виробляти електроенергію взимку, оскільки він не залежить від сонця чи наявності електроенергії в мережі для зарядки інвертора з акумулятором. Це рішення підходить для будинків, але не для квартир.

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Щодо сонячних батарей, Маляр вважає, що взимку вони будуть неефективними. Він пояснив, що взимку сонячна батарея не зможе забезпечити достатньо електроенергії. Наприклад, сонячна батарея потужністю 6 кВт у січні може виробити лише 3 кВт-год, що не є достатнім.

Для мешканців багатоквартирних будинків єдиним варіантом є використання інвертора та акумулятора. Однак, масове використання таких систем може призвести до довших відключень електроенергії. Маляр порівняв це з водою: коли всі починають набирати воду у відра, це не означає, що води стало більше, просто ті, хто має відра, зможуть використовувати цей ресурс пізніше. Якщо всі куплять інвертори, це може призвести до дефіциту електроенергії для інших.

Нагадаємо, ми вже писали, що треба знати, щоб вибрати кращий генератор для дому.

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