Сколько будет стоить электроэнергия от генератора и экофлоу: ответили в ДТЭК

Генеральный директор компании "Д.Трейдинг" Дмитрий Маляр отметил, что конечная стоимость электроэнергии для потребителей от систем накопления энергии, таких как "экофлоу", составит примерно 14-15 грн за кВт-ч, а от генератора - около 20 грн.

Маляр объяснил, что при покупке "экофлоу" или подобных решений стоимость электроэнергии, произведенной этим инвертором, составляет около 14-15 грн за кВт-ч. Однако он подчеркнул, что высокая стоимость ремонта оборудования является дополнительной проблемой. Об этом пишет Liga.net.

Для частных домов существует еще один вариант – генераторы, но они более дорогие. Стоимость электроэнергии от генератора составляет около 20 грн за кВт-ч, и каждый день нужны средства на топливо, что делает этот вариант затратным. Однако это единственный управляемый способ производить электроэнергию зимой, поскольку он не зависит от солнца или наличия электроэнергии в сети для зарядки инвертора с аккумулятором. Это решение подходит для домов, но не для квартир.

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Относительно солнечных батарей Маляр считает, что зимой они будут неэффективными. Он пояснил, что зимой солнечная батарея не сможет обеспечить достаточно электроэнергии. Например, солнечная батарея мощностью 6 кВт в январе может произвести только 3 кВт-ч, что недостаточно.

Для жильцов многоквартирных домов единственным вариантом является использование инвертора и аккумулятора. Однако массовое использование таких систем может привести к более длинным отключениям электроэнергии. Маляр сравнил это с водой: когда все начинают набирать воду в ведра, это не значит, что воды стало больше, просто те, кто имеет ведра, смогут использовать этот ресурс позже. Если все инверторы купят, это может привести к дефициту электроэнергии для других.

Напомним, мы уже писали, что нужно знать, чтобы выбрать лучший генератор для дома.

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