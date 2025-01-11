Украинцам рассказали, как платить за электроэнергию по тарифу 2,16 грн за 1 кВт*час

Тариф на электроэнергию в Украине составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч. В то же время, установив двухзонный счетчик, можно снизить расходы до 2,16 грн за 1 кВт*ч. Такое устройство учета окупится уже через 5 месяцев.

Следующий пересмотр тарифов вероятен только после завершения отопительного сезона, хотя он может и не состояться. Об этом пишет команда UAportal совместно с OBOZ.UA.

Как указывают в Минэнерго, для владельцев двухзонных счетчиков "ночной тариф" составит 2,16 грн за кВт*час. Таким образом, они смогут продолжать оплачивать электроэнергию, потребленную в период с 23:00 до 7:00, за половину обычной стоимости.

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Каждый потребитель имеет право приобрести многозонный счетчик, обратиться к своему электропоставщику и перейти на новый тарифный план. Для трехзонных счетчиков предусмотрено уже три разных тарифа:

с 23:00 до 07:00 (ночной) – 1,728 грн/кВт*ч;

7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн/кВт*ч;

8:00-11:00/20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн/кВт*ч.

Установка трехзонного счетчика целесообразно только в условиях значительного потребления электроэнергии и возможности контролировать время ее использования, например, избегать пользования электроприборами с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00.

Напомним, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 632 от 31 мая 2024 года для всех граждан страны установлен единый фиксированный тариф на электроэнергию - 4,32 грн за кВт*ч независимо от уровня потребления.

Данный тариф является льготным и будет действовать до 30 апреля 2025 года для:

потребителей многоквартирных и частных домов,

общежитий,

садовых обществ,

дачных, гаражных кооперативов

Напомним, ранее в ДТЭК ответили, сколько будет стоить электроэнергия от генератора и экофлоу.

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