Сколько дней нельзя выбрасывать вещи умершего человека: что говорят приметы

Наши предки считали, что предметы, принадлежавшие человеку, умершему после продолжительной и тяжелой болезни, имеют негативную энергетику, которая просто пронизывает их. Сейчас в обществе существуют разные взгляды на то, как обращаться с такими вещами, но многие из них опираются на давние народные убеждения и традиции.

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Есть мнение, что душа усопшей, после смерти, может находиться на Земле в течение первых сорока дней, наблюдая за своими родными и близкими. Точно с этим связан предрассудок, удостоверяющий, что к вещам, принадлежавшим покойному, не следует прикасаться, пока не пройдет сорокадневный период. Нарушение этого правила считается оскорблением для души усопшего.

Эзотерики рекомендуют в первую очередь избавиться от одежды и постельного белья, принадлежавших умершему человеку. Некоторые даже стремятся вывести их из дома и сжечь, не дожидаясь сорокадневного срока.

Также известно, что отрицательную энергию могут сохранять драгоценности и рекомендуется очищать солевым раствором, пламенем или освященной водой.

Некоторые люди до своей смерти уточняют, как следует распорядиться их вещами, и их просьбы важно выполнять.

Среди других практик рационально передача имущества церкви или дарование родственникам покойного. Некоторые просто уносят вещи за пределы дома и хранят их, например, в гараже. Также существуют переселяющие эти вещи в отдельный уголок или комнату и не позволяющие им быть коснутыми.

Верующие считают, что раздавать вещи усопшего следует именно после сорокаденного периода, если совершая добро, они способствуют духу усопшего, который должен пройти суд.

Предметы, принадлежавшие усопшему, дарят нищим, и просят их помянуть усопшего. Однако следует помнить, что елей (освященное масло), остающееся после собора (помазания тела), не следует передавать никому, кроме священника. Это освященное масло должно использоваться во время погребального обряда на покрывале усопшего.

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