Сколько оккупантов заблокировали на Агрегатном заводе в Волчанске: в ОВА рассказали о ситуации на севере
В Волчанске Харьковской области на Агрегатном заводе были заблокированы российские оккупанты. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, речь идет о нескольких десятках россиян.
Об этом он сообщил в своем Telegram. Он отметил, что в Волчанске ситуация изменчива, продолжаются уличные бои между украинскими бойцами и российскими оккупантами.
"Заблокированы несколько десятков окупантов на одном из промышленных предприятий в городе Волчанске", – сказал Олег Синегубов.
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Он рассказал, что противник пытается прорваться, однако постоянно терпит потери на Харьковском направлении.
Тогда как задача украинских военных – нанести максимальное поражение по Липецкому и Волчанскому направлениям. Также важно ликвидировать большое количество личного состава, военной техники и вооружения.
"Что там фактически круглосуточно и происходит", – добавил Синегубов.
Напомним, ранее Буданов сказал, как победить РФ. Он отметил необходимость сочетания силы и дипломатии в противостоянии с агрессивной россией.
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