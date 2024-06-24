Буданов сказав, чи може Україна відмовитися від територій в обмін на мир

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer чітко окреслив стратегічну мету України: повна деокупація усіх земель, захоплених росією.

"У нас немає іншого варіанту, окрім як повернути те, що було окуповано. Інакше стан війни триватиме вічно", - наголосив Буданов.

За його словами, Україна протистоїть чисельній перевазі ворога завдяки вмілому застосуванню сучасних військових технологій на полі бою.

Вас також зацікавить: Не маємо права обвалити фронт: Клименко пояснив, чому демобілізація наразі неможлива

"Технології матимуть досить важливий вплив у цій війні", - переконаний Буданов. Він окремо виділив важливість безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби.

Одним з ключових завдань, окрім звільнення інших окупованих територій, є деокупація Криму, який росія перетворила на потужну військову базу.

"Ми повинні зробити все, щоб це реалізувати", - підкреслив Буданов. Він висловив сподівання, що в цьому питанні допоможуть американські ракети ATACMS.

Нагадаємо, раніше Буданов сказав, як перемогти рф. Він наголосив на необхідності поєднання сили та дипломатії у протистоянні з агресивною росією.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!