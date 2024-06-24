Буданов сказал, может ли Украина отказаться от территорий в обмен на мир

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью The Philadelphia Inquirer четко наметил стратегическую цель Украины: полная деоккупация всех земель, захваченных россией.

"У нас нет другого варианта, кроме как вернуть то, что было оккупировано. Иначе состояние войны будет продолжаться вечно", — подчеркнул Буданов.

По его словам, Украина противоборствует численному превосходству врага благодаря умелому применению современных военных технологий на поле боя.

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"Технологии будут иметь очень важное влияние в этой войне", — убежден Буданов. Он особо выделил важность беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы.

Одной из ключевых задач, кроме освобождения других оккупированных территорий, является деоккупация Крыма, который россия превратила в мощную военную базу.

"Мы должны сделать все, чтобы это реализовать", – подчеркнул Буданов. Он выразил надежду, что в этом вопросе помогут американские ракеты ATACMS.

Напомним, ранее Буданов сказал, как победить рф. Он отметил необходимость сочетания силы и дипломатии в противостоянии с агрессивной россией.

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