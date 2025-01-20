Сколько нужно отслужить для получения статуса УБД в 2025 году: подробности

Многие украинцы сейчас имеют возможность получить статус участника боевых действий, который предоставляет возможность военным оформлять льготы.

Следует отметить, что для получения этого статуса не предусмотрены четко определенные сроки пребывания на службе. Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на Постановление Кабинета Министров "О присвоении статуса УБД".

До начала масштабного вторжения украинцы могли получить этот статус только после прохождения службы продолжительностью не менее 30 дней.

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Кто может получить статус УБД

В сообщении на сайте "Забота о военнослужащем" отмечается, что к участникам боевых действий относятся военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые принимали участие в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Они непосредственно выполняли задачи, связанные с обеспечением обороноспособности страны, защитой населения и государственных интересов в ответ на военную агрессию российской федерации.

Также статус участника боевых действий может быть предоставлен лицам, которые принимали участие в соответствующих мероприятиях, выполняя боевые задачи как индивидуально, так и в составе воинских частей, учреждений или организаций. Это включает проведение разведки, выполнение других боевых операций, а также случаи, когда во время этих действий люди получили ранения, контузии или другие травмы.

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Какие документы необходимы для получения статуса УБД

Чтобы получить статус участника боевых действий, гражданин Украины должен подать следующие документы:

Справка о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины.

Справка о непосредственном участии в мероприятиях обороны Украины должна быть установленного образца.

Копия паспорта.

Копия идентификационного кода.

Заявление о получении статуса участника боевых действий.

Согласие на обработку персональных данных.

Две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65-70% фото.

К указанным документам могут быть приложены другие, подтверждающие факты выполнения боевых задач лично или в составе воинской части, учреждения или заведения, и содержащие соответствующие доказательства.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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