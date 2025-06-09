Сколько обойдется свет с 1 сентября: украинцам назвали цену
Кабинет министров продлил действие действующего тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей, по меньшей мере, до 31 октября 2025 года.
Таким образом, в течение лета, а также в сентябре и октябре цена на электроэнергию останется неизменной.
В июне украинцы продолжат платить за газ по неизменным годовым тарифам. В частности, клиенты "Нафтогаза" продолжают получать голубое топливо по цене 7,96 грн за кубометр.
На рынке работает 9 поставщиков, из которых 5 компаний предлагают и фиксированные годовые, и переменные ежемесячные тарифы.
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Для сравнения, вот несколько актуальных предложений:
- "Энерджи Трейд Груп" – 7,799 грн (месячный тариф – 9,977 грн);
- "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн;
- "Тернопольоблгаз Сбыт" – 7,96 грн;
- "Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98 грн;
- "Окко Контракт" (Галнефтегаз) – 7,99 грн (тариф действителен до 31 августа);
- "Львовэнергосбыт" – 8,2 грн (месячный тариф – 25 грн);
- YASNO ("Киевские энергетические услуги") – 8,46 грн (месячная цена аналогична);
- YASNO ("Днепровские энергетические услуги") – 8,46 грн;
- "Ритейл Сервис" (ТМ "СветГаз") - 9,99 грн (месячное предложение - 20,99 грн).
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