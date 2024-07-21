Сколько обучают мобилизованных без опыта военной службы

Граждане, которые были мобилизованы и не имеют опыта службы, направляются на прохождение базовой военной подготовки. Минимальный срок такого обучения составляет один месяц. Однако закон не устанавливает верхнего предела продолжительности подготовки, и именно Генштаб ВСУ разрабатывает план учений.

Адвокат Евгений Филипец в своем комментарии для УП привел случай, когда один из мобилизованных болел на протяжении всего времени обучения и не участвовал в прохождении курса, но несмотря на это он был все равно направлен в воинскую часть.

"Стоит обратить внимание на статью 59 Устава внутренней службы ВСУ, которая предусматривает, что командир не может допускать к участию в боевых действиях человека, который не прошел подготовку", – отмечает правозащитник.

Что делать, если без подготовки хотят отправить на фронт

Если лицо, не имеющее военного опыта, направляют на фронт без надлежащей подготовки, оно имеет право обратиться к командиру воинской части с рапортом. В нем необходимо указать отсутствие службы в ВСУ и необходимость прохождения базовой военной подготовки.

В случае отрицательного ответа командира следует обратиться на горячую линию Минобороны (0-800-500-410, 0-800-500-442, 044-454-44-99) или к личному адвокату.

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Процесс отправки на службу

Отправка на службу возможно происходить как коллективно, так и индивидуально. По словам Евгения Филипца, обычно мобилизованных направляют группами. Сначала они прибывают на сборный пункт, где формируется необходимое количество человек, а затем их отправляют в воинскую часть. Это может произойти в тот же день или в течение нескольких дней. Иногда мобилизованные остаются на сборных пунктах до двух недель, хотя законодательством эти сроки не определены.

Неявка на отправку без веских причин может привести к уголовной ответственности согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины - уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Законные причины для отсутствия включают болезнь (с подтверждением врачебной справкой), смерть близких (с документальным подтверждением) или стихийное бедствие. В таких случаях необходимо немедленно уведомить руководство ТЦК о препятствиях для выполнения повестки. После устранения препятствий, лицо обязано явиться в ТЦК в течение семи дней.

Обычно отправка происходит в день получения повестки, поэтому необходимо быть готовым к быстрой реакции на повестку. После завершения обучения отправка также проводится группами, когда командование распределяет лиц по воинским частям прямо с места прохождения базовой военной подготовки.

Напомним, ранее в ТЦК объяснили, как самостоятельно распечатать военный билет.

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