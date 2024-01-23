rus
Українська
Общество

Сколько стоит сало, свинина и курица в Киеве: Как в столице изменилась цена на мясо

Игорь Романько

Как изменились цены на мясо в Киеве в январе 2024 года

Цены на мясо в Киеве продолжают меняться. По данным продавцов на крупнейшем оптовом рынке в Украине – киевском рынке "Столичный", говядина и телятина подорожали на 10-20 гривен за килограмм. Антрекотик стоит 225 гривен, лопаточка – 245, задняя часть – 260. Вырезка и каре стоят 700 и 300 гривен соответственно.

Свинина, напротив, подешевела. Задняя часть и бедро стоят 150 гривен за килограмм, лопатка – от 150-160. В целом цена на свинину в районе 180-190 гривен за килограмм, пишет Апостроф.

Читайте также: Семь советов, как сохранить батареи теплыми дольше

Сало держится в цене в среднем за 200 гривен за килограмм.

Цены на курицу тоже снизились. За целый цыпленок просят от 150 гривен за килограмм, филе куриное – 195 гривен, голень – 130 гривен.

Как выбрать качественное мясо

Продавцы "Столичного" дали советы, как выбрать действительно качественное мясо.

  • Кусок мяса должен быть свежим. Свежее мясо имеет приятный запах, без посторонних запахов.
  • Кусок мяса должен быть мягким. Прижмите пальчиком мясо. Если оно мягкое, то оно свежее.
  • Цвет мяса должен быть однородным, без пятен и прожилок.

Важно помнить, что цены на мясо могут изменяться в зависимости от сезона, спроса и других факторов.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

ОбществоЭкономика