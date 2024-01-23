Скільки коштує сало, свинина і курка в Києві: Як у столиці змінилася ціна на м'ясо

Ціни на м'ясо у Києві продовжують змінюватися. За даними продавців на найбільшому оптовому ринку в Україні – київському ринку "Столичний", яловичина та телятина подорожчали на 10-20 гривень за кілограм. Антрекотик коштує 225 гривень, лопаточка – 245, задня частина – 260. Вирізка та каре коштують 700 та 300 гривень відповідно.

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Свинина, навпаки, подешевшала. Задня частина та стегно коштують 150 гривень за кілограм, лопатка – від 150-160. Загалом ціна на свинину в районі 180-190 гривень за кілограм, пише "Апостроф".

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Сало тримається в ціні в середньому за 200 гривень за кілограм.

Ціни на курку теж знизилися. За ціле курча просять від 150 гривень за кілограм, філе куряче – 195 гривень, гомілка – 130 гривень.

Як обрати якісне м'ясо

Продавчині "Столичного" дали поради, як обрати дійсно якісне м'ясо.

Шматок м'яса має бути свіжим. Свіже м'ясо має приємний запах, без сторонніх запахів.

Шматок м'яса має бути м'яким. Притисніть пальчиком до м'яса. Якщо воно м'яке, то воно свіже.

Колір м'яса має бути однорідним, без плям та прожилок.

Важливо пам'ятати, що ціни на м'ясо можуть змінюватися в залежності від сезону, попиту та інших факторів.

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