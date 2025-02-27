Сколько стоит жилье в Чехии в 2025 году: сравнение цен с Украиной

Стоимость квартир в Чехии существенно варьируется в зависимости от региона. Самое дорогое жилье традиционно расположено в Праге, в то время как самые доступные варианты можно найти в Устецком крае.

Как сообщает Peníze.cz, цены на недвижимость в разных городах Чехии заметно разнятся. В конце 2024 года количество квартир в Чехии достигло рекордного уровня. Аналитики зафиксировали, что в четвертом квартале средняя цена за квадратный метр впервые превысила 110 тысяч крон (около 193 тысяч гривен). Это более чем на 15% больше, чем в тот же период прошлого года.

Как изменились цены на жилье в Чехии

За последний квартал 2024 года в большинстве крупных городов Чехии стоимость квартир несколько снизилась. Однако общий средний показатель по стране вырос из-за подорожания недвижимости в Праге, Среднечешском крае, Карловых Варах и Иглаве. Самый большой ценовой скачок зафиксировали в городе Градец-Кралове.

Эксперты отмечают, что ключевым фактором роста стоимости жилья в отдельных населенных пунктах является количество новостроек, внесенных в кадастр в течение определенного периода.

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По итогам 2024 г. цены на квартиры выросли во всех региональных столицах Чехии, за исключением Пардубице, где наблюдалось незначительное снижение стоимости жилья.

Новостройки стоят в среднем на 25% дороже, чем квартиры в старых кирпичных домах. В сравнении с панельными домами разница в цене превышает 6%.

Цены на квартиры в разных регионах Чехии. Источник: Deloitte Real Index

Стоимость жилья в регионах Чехии

Регионы с самыми высокими ценами на квартиры

Прага – самый дорогой город страны. Средняя стоимость квадратного метра выросла на 1,4% и составляет около 140 тысяч крон (около 235 тысяч гривен). В Среднечешском крае цена также поднялась – на 1,9%, до 89,8 тысяч крон (приблизительно 157 тысяч гривен).

Южноморовский край (Брно) – за квадратный метр здесь просят в среднем 108 тысяч крон (около 189 тысяч гривен), хотя в целом цены упали на 3,2%.

– за квадратный метр здесь просят в среднем 108 тысяч крон (около 189 тысяч гривен), хотя в целом цены упали на 3,2%. Градец-Кралово – один из лидеров по росту стоимости жилья. За квартал цены подскочили на 15%, до 86,4 тысяч крон за квадратный метр (примерно 151 тысяч гривен).

– один из лидеров по росту стоимости жилья. За квартал цены подскочили на 15%, до 86,4 тысяч крон за квадратный метр (примерно 151 тысяч гривен). Оломоуцкий край – здесь жилье подешевело (на 1,3%), средняя цена за квадрат составляет 81,4 тысячи крон (около 142 тысяч гривен).

Пльзенский край – регион, где стоимость недвижимости снизилась на 6%. Сейчас средняя цена квадратного метра – 77,9 тысяч крон (около 136 тысяч гривен).

Самые дешевые регионы для покупки жилья

Устецкий край – самый доступный регион в Чехии. Цены здесь немного уменьшились (на 0,5%) и составляют 38,5 тысяч крон (приблизительно 67 тысяч гривен) за квадрат.

– самый доступный регион в Чехии. Цены здесь немного уменьшились (на 0,5%) и составляют 38,5 тысяч крон (приблизительно 67 тысяч гривен) за квадрат. Карловы Вары – в отличие от других регионов, цены наоборот выросли на 7,3%, до 51 тысячи крон (около 89 тысяч гривен).

– в отличие от других регионов, цены наоборот выросли на 7,3%, до 51 тысячи крон (около 89 тысяч гривен). Острава – хотя за последний квартал произошло незначительное снижение, за год цены выросли на 22%, до 52,2 тысяч крон (около 91 тысячи гривен) за квадратный метр.

Как цены в Чехии сравнить с Украиной?

По итогам 2024 года средняя стоимость квадратного метра квартиры в новостройке Киева, по даннымDOM.RIA, составляла1 342 доллара (около 56 тысяч гривен). Это делает столицу самым дорогим городом для покупки первичной недвижимости в Украине. Однако даже в самых дешевых регионах Чехии цены на квартиры остаются выше, чем в Киеве.

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