Сколько украинцев могут мобилизовать в ВСУ: в Минобороны назвали количество пригодных

При мобилизации в Украине повестки могут вручить всем военнообязанным гражданам от 18 до 60 лет. 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, который обязал мужчин и женщин обновить свои военно-учетные данные. Так, из украинцев, которые уже это сделали, к призыву пригодны миллион и сто тысяч.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины старший лейтенант Дмитрий Лазуткин в эфире Армия TV. По его словам, среди военнообязанных, призывников и резервистов приложение "Резерв+" пользуется популярностью.

"Это важная информация, потому что много забронированных, много тех, кто имеет право на отсрочку. То есть миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды Сил обороны", – сказал Дмитрий Лазуткин.

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Он отметил, что в Украине уже обновили свои данные около 2,3 миллиона людей, тогда как через "Резерв+" – 1,78 млн граждан.

"Понятно, что в ближайшие дни они не смогут помочь военнослужащим, которые защищают нашу страну, но в перспективе это очень важно, потому что речь идет об улучшении военного учета. Страна должна знать, на кого рассчитывать во время защиты", – добавил он.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.

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