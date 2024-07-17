rus
Українська
Социум

Сколько времени генератор может работать без перерыва

Цихоцкая Мария

Сколько времени генератор может работать без перерыва
Генератор нужно пользоваться правильно

В условиях отсутствия централизованного электроснабжения генератор становится незаменимым помощником. Он может являться как резервным источником питания, так и основным для дома, дачи или предприятия. Об этом пишет "Факты".

Сколько времени может непрерывно работать генератор?

Ответ на этот вопрос зависит от типа и режима эксплуатации.

Стационарные генераторы:

  • Эти модели предназначены для продолжительной работы без отключения.
  • Имеют встроенную систему охлаждения и датчики, контролирующие работу агрегата, предотвращая его перегревание.
  • Благодаря этому они могут работать практически непрерывно.

Портативные генераторы:

  • Портативные генераторы, которые сейчас массово используются в Украине из-за веерных отключений, имеют ограниченное время непрерывной работы.
  • Чтобы такое устройство работало долго, необходимо:
    • Регулярно производить техобслуживание.
    • Не перегружайте генератор.
  • При постоянной работе в течение нескольких часов устройство может перегреваться и даже выходить из строя.

Вас также заинтересует: Лучшая замена генератора для квартиры: что такое EcoFlow и какова его стоимость

Рекомендуемый режим работы для портативных генераторов:

  • Запуск на 2-4 часа.
  • Перерыв для охлаждения двигателя.
  • Проверка уровня масла и топлива.
  • Обзор генератора на наличие протечек.

Время непрерывной работы портативных генераторов:

  • Бензиновые генераторы:
    • При 100% нагрузке: 7-8 часов.
    • За 50% нагрузки: до 12-14 часов.
  • Дизельные генераторы:
    • Простые модели: более 10 часов.
    • Качественные модели высокой мощности: более суток.

Важно!

  • Не заправляйте генератор во время работы! Это опасно из-за нагревания корпуса и риска возгорания топлива.
  • Максимальные пороговые значения времени не означают, что генератор можно эксплуатировать непрерывно.
  • Лучше периодически выключать аппарат, чтобы дать ему остыть.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Социум