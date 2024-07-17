Сколько времени генератор может работать без перерыва
В условиях отсутствия централизованного электроснабжения генератор становится незаменимым помощником. Он может являться как резервным источником питания, так и основным для дома, дачи или предприятия. Об этом пишет "Факты".
Сколько времени может непрерывно работать генератор?
Ответ на этот вопрос зависит от типа и режима эксплуатации.
Стационарные генераторы:
- Эти модели предназначены для продолжительной работы без отключения.
- Имеют встроенную систему охлаждения и датчики, контролирующие работу агрегата, предотвращая его перегревание.
- Благодаря этому они могут работать практически непрерывно.
Портативные генераторы:
- Портативные генераторы, которые сейчас массово используются в Украине из-за веерных отключений, имеют ограниченное время непрерывной работы.
- Чтобы такое устройство работало долго, необходимо:
- Регулярно производить техобслуживание.
- Не перегружайте генератор.
- При постоянной работе в течение нескольких часов устройство может перегреваться и даже выходить из строя.
Вас также заинтересует: Лучшая замена генератора для квартиры: что такое EcoFlow и какова его стоимость
Рекомендуемый режим работы для портативных генераторов:
- Запуск на 2-4 часа.
- Перерыв для охлаждения двигателя.
- Проверка уровня масла и топлива.
- Обзор генератора на наличие протечек.
Время непрерывной работы портативных генераторов:
- Бензиновые генераторы:
- При 100% нагрузке: 7-8 часов.
- За 50% нагрузки: до 12-14 часов.
- Дизельные генераторы:
- Простые модели: более 10 часов.
- Качественные модели высокой мощности: более суток.
Важно!
- Не заправляйте генератор во время работы! Это опасно из-за нагревания корпуса и риска возгорания топлива.
- Максимальные пороговые значения времени не означают, что генератор можно эксплуатировать непрерывно.
- Лучше периодически выключать аппарат, чтобы дать ему остыть.
Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!