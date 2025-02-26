Сколько времени придется копить, чтобы купить новое авто в Украине и США: сравнение

В январе 2025 года средняя цена нового автомобиля в США снизилась на 2,2% и составила 48641 доллар. Это отображает данные от Cox Automotive.

Аналитики подсчитали, что для покупки нового легкового автомобиля американцам сейчас необходимо в среднем 37,7 недель или почти 9 месяцев – это лучший результат за последние три года. Для сравнения, в декабре этот показатель составил 38,2 недели, а в январе 2024 года – 39,6 недели, пишет mmr.net.ua.

Однако снижение цен не наблюдается во всех сегментах. Полноразмерные автомобили подешевели на 7,5%, а компактные люксовые кроссоверы – на 6,4%. В то же время цены на премиальные полноразмерные SUV поднялись на 4,1%, превысив 112 тысяч долларов, а автомобили класса ультра-люкс стали дороже на 2,6%, достигнув 120 765 долларов.

Тем не менее снижение цен в массовом сегменте продолжает сохраняться, отмечают эксперты.

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А как обстоит ситуация в Украине?

Рассмотрим стоимость самой популярной модели автомобиля в мире – Toyota Corolla. В Украине эта модель стоит от 1031654 грн. Согласно данным Госстата, средняя зарплата в Украине в 2025 году выросла до 22500 грн. Если откладывать всю зарплату, для того чтобы накопить на этот автомобиль, украинцу понадобится почти 200 недель (примерно 45,8 месяцев или 3,8 года).

Раньше мы рассказывали, сколько украинцы приобрели недвижимость в Польше.

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