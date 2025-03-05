Следите за самочувствием, ожидается оранжевый уровень: прогноз магнитных бурь на 6 марта

Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9 с помощью планетарного К-индекса, при значении 5 и выше наблюдаются мощные магнитные бури. В четверг, 6 марта, геомагнитные колебания будут слабее – К-индекс снизится до 3 (оранжевый уровень), что означает меньшее влияние на организм человека.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC). Следует отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь данные о солнечной активности обновляются каждые три часа. Рекомендуется регулярно проверять актуальную информацию.

Магнитная буря – это природное явление, возникающее в результате взрывов и вспышек на Солнце, во время которых выделяется большое количество энергии. Заряженные частицы, такие как электроны и протоны, устремляются в разные стороны, в частности к Земле, и, достигая магнитосферы, вызывают ее возмущение, которое получило название магнитных бурь.

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Изменения в магнитном поле влияют на атмосферное давление, из-за чего некоторые люди могут испытывать дискомфорт, в том числе головную боль, слабость, нарушение сна и повышенный уровень стресса. Хотя специальных методов лечения от воздействия магнитных бурь не существует, можно уменьшить их влияние, соблюдая простые рекомендации. Важно поддерживать правильный режим дня, избегать стрессовых ситуаций, сбалансированно питаться, отказаться от тяжелой пищи, алкоголя и чрезмерного употребления кофе. Полезно будет потребление большого количества воды, травяных чаев, а также прогулки на свежем воздухе. Легкая физическая активность поможет организму адаптироваться, а контрастный душ утром подбодрит, в то время как теплая ванна вечером будет способствовать расслаблению. Людям с хроническими заболеваниями следует больше отдыхать и иметь при себе необходимые лекарства.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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