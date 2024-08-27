Слова, которые вредят украинскому языку: неочевидные кальки из русского, от которых нужно отказаться

Многие украинцы все еще употребляют слова, которые являются кальками из русского языка, даже не подозревая этого. Проверьте не входите ли вы в их число.

Редактор Ольга Васильева в своем сообщении на Facebook подготовила список самых распространенных калек из русского языка, которые продолжают засорять наш родной язык.

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Примеры основных русизмов в украинском языке, от которых следует как можно быстрее отказаться:

Виключно — тільки, самий тільки, єдино тільки.

Вірніше сказати — точніше сказати.

Відстоювати думку, позицію — обстоювати думку, позицію.

Відносно / по відношенню до / у цьому відношенні / на рахунок — щодо.

Відбитися на — позначитися на.

Виходячи з — зважаючи на, з огляду на.

Вирішити проблему, задачу — розвʼязати проблему, задачу (але виконати завдання і вирішити питання).

В цілому — загалом.

В силу — через, з огляду на.

В тому числі — зокрема, серед них.

В той же час — водночас.

В розстрочку — на виплат.

В основному — переважно.

В кінці кінців, врешті-решт — врешті, зрештою.

В залежності від — залежно від.

В дійсності — насправді.

В більшості випадків — здебільшого.

Більше того — ба більше, навіть більше.

Більша половина — більша частина, більш як половина.

Більше десяти — більш ніж десять, більш як десять, більше за десять, понад десять.

Кроме того, Ольга Васильева призвала комментаторов не ссылаться на словарь СУМ, где можно найти некоторые из этих калек. Она подчеркнула, что советские словари следует использовать с осторожностью и разумом, отбирая только исключительно украинские слова.

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