Слова, які шкодять українській мові: неочевидні кальки з російської, від яких потрібно відмовитися

Багато українців все ще вживають слова, що є кальками з російської мови, навіть не підозрюючи цього. Перевірте чи ви не входите до їх числа.

Редакторка Ольга Васильєва у своєму дописі на Facebook підготувала список найпоширеніших кальок з російської мови, які продовжують засмічувати нашу рідну мову.

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Приклади основних росіянізмів в українській мові, від яких варто якнайшвидше відмовитися:

Виключно — тільки, самий тільки, єдино тільки.

Вірніше сказати — точніше сказати.

Відстоювати думку, позицію — обстоювати думку, позицію.

Відносно / по відношенню до / у цьому відношенні / на рахунок — щодо.

Відбитися на — позначитися на.

Виходячи з — зважаючи на, з огляду на.

Вирішити проблему, задачу — розвʼязати проблему, задачу (але виконати завдання і вирішити питання).

В цілому — загалом.

В силу — через, з огляду на.

В тому числі — зокрема, серед них.

В той же час — водночас.

В розстрочку — на виплат.

В основному — переважно.

В кінці кінців, врешті-решт — врешті, зрештою.

В залежності від — залежно від.

В дійсності — насправді.

В більшості випадків — здебільшого.

Більше того — ба більше, навіть більше.

Більша половина — більша частина, більш як половина.

Більше десяти — більш ніж десять, більш як десять, більше за десять, понад десять.

Крім того, Ольга Васильєва закликала коментаторів не посилатися на словник СУМ, де можна знайти деякі з цих кальок. Вона підкреслила, що радянські словники слід використовувати з обережністю та розумом, відбираючи тільки виключно українські слова.

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