Слова, які шкодять українській мові: неочевидні кальки з російської, від яких потрібно відмовитися
Багато українців все ще вживають слова, що є кальками з російської мови, навіть не підозрюючи цього. Перевірте чи ви не входите до їх числа.
Редакторка Ольга Васильєва у своєму дописі на Facebook підготувала список найпоширеніших кальок з російської мови, які продовжують засмічувати нашу рідну мову.
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Приклади основних росіянізмів в українській мові, від яких варто якнайшвидше відмовитися:
- Виключно — тільки, самий тільки, єдино тільки.
- Вірніше сказати — точніше сказати.
- Відстоювати думку, позицію — обстоювати думку, позицію.
- Відносно / по відношенню до / у цьому відношенні / на рахунок — щодо.
- Відбитися на — позначитися на.
- Виходячи з — зважаючи на, з огляду на.
- Вирішити проблему, задачу — розвʼязати проблему, задачу (але виконати завдання і вирішити питання).
- В цілому — загалом.
- В силу — через, з огляду на.
- В тому числі — зокрема, серед них.
- В той же час — водночас.
- В розстрочку — на виплат.
- В основному — переважно.
- В кінці кінців, врешті-решт — врешті, зрештою.
- В залежності від — залежно від.
- В дійсності — насправді.
- В більшості випадків — здебільшого.
- Більше того — ба більше, навіть більше.
- Більша половина — більша частина, більш як половина.
- Більше десяти — більш ніж десять, більш як десять, більше за десять, понад десять.
Крім того, Ольга Васильєва закликала коментаторів не посилатися на словник СУМ, де можна знайти деякі з цих кальок. Вона підкреслила, що радянські словники слід використовувати з обережністю та розумом, відбираючи тільки виключно українські слова.
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