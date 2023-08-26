Случайно задел рой шершней: на Полтавщине насекомые убили мужчину

В пятницу, 25 августа, в селе Братешки Решетиловской общины Полтавского района шершни убили 57-летнего мужчину. Это произошло утром около 10:30.

Об этом сообщило издание "Криминал". Отметили, что по информации источников издания, погибший выполнял работы по очистке железнодорожных путей от травы и кустов. После чего случайно задел рой шершней.

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От многочисленных укусов насекомых мужчине стало плохо. К сожалению, медики не смогли спасти пострадавшего, говорилось в сообщении.

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На спецлинию "102" врачи сообщили о смерти 57-летнего мужчины. Тело мужчины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

В свою очередь правоохранители устанавливают все обстоятельства несчастного случая, сейчас решается вопрос о правовой квалификации.

Отметим, что в яде шершней содержатся биогенные амины, которые могут вызвать аллергическую реакцию при попадании в кровь человека. Симптомы: повышенная температура, озноб, слабость, рвота. У аллергиков может появиться крапивница, зуд по всему телу, судороги и анафилактический шок.

Напомним, у 35-летней жительницы США Эшли Саммерс произошел отек мозга после того, как она в жару выпила два литра воды за 20 минут.

У девушки было обезвоживание, и она никак не могла напиться. Поэтому одна за другой выпила четыре бутылки воды. Впоследствии у нее закружилась голова, и она начала жаловаться на боль.

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