СМИ заявляют, что путин и Кабаева поссорились из-за ее "подруг, не умеющих держать язык за зубами"

Президент россии громко поссорился с эксгимнасткой и вероятной матерью своих детей, обвинив ее в том, что у нее много подруг, не умеющих держать язык за зубами. После того как оппозиционное издание "Проект" выпустило цикл программ о жизни российского диктатора и его любовницы, владимир путин, как с "цепи сорвался" и "довел любовницу до слез". Об этом сообщил Telegram-канал Generall SVR.

Читайте также: Алина Кабаева живет с путиным в резиденции на Валдае на средства из "общака" от продажи водки

Издание "Проект" расследовало связь и совместно нажитое имущество путина и Кабаевой. Президент разозлился на нее, потому что считает, что такое расследование стало возможным из-за болтливости ее подруг. Диктатор заявил, что у него есть стопроцентная информация о том, что утечка шла именно из круга общения Кабаевой.

Видео дня

В сообщении говорится, что он не выбирал слова относительно своей любовницы, а она ответила взаимными претензиями и сказала, что чувствует себя "женой без мужа" и все время находится сама. В конце она добавила: "лучше бы за своими друзьями следил".

Спор закончился взаимными упреками и слезами Кабаевой. В то же время говорят, что настроение путина даже улучшилось, возможно, из-за "победы" хотя бы в этом конфликте с гражданской женой.

Напомним, источник издания Express, имеющего контакты в Кремле, утверждает, что владимир путин прошел "еще одно медицинское освидетельствование", пока президент США Джо Байден был в Киеве.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!