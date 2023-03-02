ЗМІ заявляють, що путін та Кабаєва посварились через її "подруг, які не вміють тримати язика за зубами"

Президент рф голосно посварився з ексгімнасткою та ймовірною матір'ю своїх дітей, звинувативши її в тому, що у неї забагато подруг, які не вміють тримати язика за зубами. Після того, як опозиційне видання "Проєкт" випустило цикл програм про життя російського диктатора та його коханки, володимир путін, як із "ланцюга зірвався" та "довів коханку до сліз". Про це повідомив Telegram-канал Generall SVR.

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Видання "Проєкт" розслідувало зв'язок та спільно нажите майно путіна та Кабаєвої. Президент розлютився на неї, бо вважає, що таке розслідування стало можливим через балакучість її подруг. Диктатор заявив, що у нього є стовідсоткова інформація про те, що витік йшов саме з кола спілкування Кабаєвої.

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У повідомленні йдеться, що він не вибирав слів щодо своєї коханки, а вона відповіла взаємними претензіями та сказала, що почувається "дружиною без чоловіка" і весь час знаходиться сама. В кінці вона додала: "краще б за своїми друзями стежив".

Суперечка закінчилась взаємними докорами та сльозами Кабаєвої. Водночас кажуть, що настрій путіна навіть покращився, можливо, через "перемогу" хоча б у цьому конфлікті з громадянською дружиною.

Нагадаємо, джерело видання Express, що має контакти в Кремлі, стверджує, що володимир путін пройшов "ще один медичний огляд", поки президент США Джо Байден був у Києві.

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