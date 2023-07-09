Снайпер 'Альфа' из группы 'Призрак' отминусовал оккупанта с расстояния 1200 м (поразительное видео)

Силы обороны Украины имеют определенные успехи в Бахмутском направлении. Кое-где враг оказывается в ловушке.

Об этом сообщил генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в своем Телеграм-канале.

"Имеем успехи, Силы обороны продолжают продвигаться вперед, а враг местами оказывается в ловушке", – сообщил он.

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Сырники также показали видео, как на этом направлении работают украинские снайперы. В частности, на кадрах можно увидеть как боец из группы "Призрак" Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого с позывным "Альфа" "охотится" на врага.

Видео дня

"Работает снайпер с позывным "Альфа". С 1200 метров он одним выстрелом уничтожил врага. Во время работы снайпера за группой охотился вражеский БПЛА, который также удалось сбить", — отметил Сырский.

Напомним, вблизи Бахмута аэроразведчики выследили российский танк Т-80. После метких выстрелов бойцов ВСУ он превратился в металлолом. Как сообщили в Третьей штурмовой бригаде, вражеский танк уничтожили бойцы 3-й роты противотанкового батальона Третьей штурмовой бригады. Они работали с NLAW и Javelin.

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