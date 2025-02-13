СНБО ввел в действие санкции против Порошенко и еще четырех украинских олигархов

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против 5-го президента Украины нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и еще четырех бизнесменов. Политик опубликовал в Facebook видеообращение, в котором заявил, что это не стало для него новостью.

Как отмечается, Совет национальной безопасности и обороны на заседании 12 февраля ввел санкции против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности". .

Решение СНБО Порошенко назвал антиконституционным и политически мотивированным, а также сказал, что на него наложили "совершенно незаконные ограничения". По словам Порошенко, к "провокации" причастны команда президента Владимира Зеленского, Кабинет министров и члены СНБО. Он также обвинил Зеленского и заявил, что тот "нанес колоссальный удар по внутреннему единству". Политик добавил, что обеспокоен тем, что "демонстративная зачистка политического поля" может сказаться на евроинтеграции Украины.

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Экс президент выразил надежду, что санкции не повлияют на работу его фонда.

Я не сдамся в борьбе за европейскую демократическую Украину. Наша команда не сдастся, никто и ничто не заставит нас изменить мою позицию. Это месть за то, что мы единственные не боимся говорить правду и называть вещи своими именами", – заявил Порошенко.

Ранее издание Forbes Украина со ссылкой на два источника сообщило, что СНБО ввел санкции против Петра Порошенко. По словам одного из источников, санкции могли быть введены по статье о госизмене.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что решение СНБО будет опубликовано в четверг, 13 февраля. Он также заявил, что каждый, кто уничтожал нацбезопасность Украины и помогал России, должен понести ответственность.

"Миллиарды, заработанные фактически продажей Украины, украинских интересов и безопасности, должны быть заблокированы и работать на защиту Украины и украинцев", – заявил Зеленский.

Ранее мы говорили, что Трамп ведет переговоры с Украиной и РФ.

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