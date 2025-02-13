РНБО ввела в дію санкції проти Порошенка та ще чотирьох українських олігархів

Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції проти 5-го президента України нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка та ще чотирьох бізнесменів. Політик опублікував у Facebook відеозвернення, у якому заявив, що це не стало для нього новиною.

Як зазначається, Рада національної безпеки та оборони на засіданні 12 лютого запровадила санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Жеваго, колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова, 5-го президента України, нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка та ексдепутата від забороненої ОПЗЖ обвинуваченого у державній зраді Віктора Медведчука.

Рішення РНБО Порошенко назвав антиконституційним і політично мотивованим, а також сказав, що на нього наклали "абсолютно незаконні обмеження". За словами Порошенка, до "провокації" причетні команда президента Володимира Зеленського, Кабінет міністрів і члени РНБО. Він також звинуватив Зеленського і заявив, що той "завдав колосального удару по внутрішній єдності". Політик додав, що стурбований тим, що "демонстративна зачистка політичного поля" може позначитися на євроінтеграції України.

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Експрезидент висловив сподівання, що санкції не вплинуть на роботу його фонду.

"Я не здамся у боротьбі за європейську демократичну Україну. Наша команда не здасться, ніхто і ніщо не змусить нас змінити мою позицію. Це помста за те, що ми єдині не боїмося говорити правду і називати речі своїми іменами", – заявив Порошенко.

Раніше видання Forbes Україна з посиланням на два джерела повідомило, що РНБО запровадила санкції проти Петра Порошенка. За словами одного з джерел, санкції могли бути запроваджені за статтею про держзраду.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що рішення РНБО буде опубліковано в четвер, 13 лютого. Він також заявив, що "кожен, хто знищував нацбезпеку України і допомагав Росії", має понести відповідальність.

"Мільярди, зароблені фактично продажем України, українських інтересів і безпеки, мають бути заблоковані й працювати на захист України та українців", – заявив Зеленський.

Раніше ми розповідали, що Трамп веде переговори з Україною та РФ.

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