Сохраняться годами: простой способ держать лимоны свежими

Лимоны обладают многими полезными свойствами, которые делают их популярным пищевым продуктом. Их добавляют к десертам, соусам, мясным и рыбным блюдам и т.д. Некоторые украинцы даже используют лимоны как косметические средства или средства, которые помогают в хозяйстве. Функций у этих цитрусовых много и все они разные.

Лимоны обычно хранят при комнатной температуре в течение нескольких дней или недели. В холодильнике эти цитрусовые могут пролежать от нескольких недель до нескольких месяцев. А хотите узнать, как лимоны можно хранить годами? Предлагаем несколько лайфхаков.

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Например, если вам нужен из лимона только его сок, вы можете заморозить его. И из кожуры сделать цукаты или высушить ее и перемолоть, чтобы добавлять в десерты.

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Для более длительного хранения кусочков лимона, их можно пересыпать солью или сахаром и положить в контейнер с крышкой и поставить в холодильник.

А еще кусочки лимонов консервируют. Для этого подготовьте соль, лавровый лист, литровые баночки, укроп, кориандр, черный молотый перец и холодную воду.

На одну литровую банку требуются следующие ингредиенты:

1 лавровый лист

1 чайная кровать укропа

1 половина чайной ложки зерен кориандра

1 четверть чайной ложки черного перца

2-3 зубчика чеснока

2 чайные ложки крупной соли

холодная вода

1 перец чили на 1,5 кг лимона

Как законсервировать лимонные дольки:

Нарежьте чили тонкими ломтиками и положите в чистую и простерилизованную стеклянную банку, засыпьте чеснок, лавровый лист, чили, укроп, кориандр, перец. Затем выложите сверху кусочки лимонов. Добавьте соль и залейте холодной водой, чтобы все лимоны были хорошо погружены. Закройте банку крышкой, а затем аккуратно встряхните. Таким образом, лимоны могут храниться до нескольких месяцев.

Чтобы сохранить лимоны на более длительное время, можно их законсервировать целиком. Как это сделать?

Вымойте 6-7 среднего размера лимонов, обдайте кипятком и дайте немного остыть. Сделайте крестообразные надрезы до половины, чтобы лимон не развалился. Внутрь каждого лимона положите столовую ложку соли крупного помола и 1 лавровый лист. Плотно сложите в стерильную литровую банку, засыпьте еще две ложки соли. Залейте 0,5л теплой кипяченой воды. Закройте крышкой и поставьте в холодильник. Перед употреблением соль с лимонов нужно смыть.

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А еще можно приготовить варенье из лимонов.

Ингредиенты:

4 лимона

400 гр сахара

200 мл воды

Хорошо промойте лимоны и нарежьте тонкие кружочки. В кастрюлю добавьте сахар и воду. Разотрите сахар хорошо, чтобы он растворился. Добавьте лимоны в кастрюлю с сахарным сиропом.

Разотрите лимоны в сахарном сиропе, чтобы пустить часть сока и аромата из кожуры. Доведите смесь до кипения.

Убавьте огонь до минимума и готовьте лимоны в течение 30-40 минут, периодически помешивая.

После приготовления варенья из лимонов оставьте его настояться при комнатной температуре в течение 10-15 минут, чтобы оно немного остыло.

Перелейте варенье в стерилизованные банки и закатайте крышками. Банки с вареньем необходимо перевернуть и накрыть сверху махровым полотенцем. Через сутки снимите полотенце и перенесите его в темное прохладное место.

Перелейте варенье в стерилизованные банки и закатайте крышками. Банки с вареньем необходимо перевернуть и накрыть сверху махровым полотенцем. Через сутки снимите полотенце и перенесите его в темное прохладное место.

Предлагаем узнать, как лимоны можно использовать в хозяйстве.

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