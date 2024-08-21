Сокращение количества специалистов: в какой сфере критически не хватает молодых профессионалов

Количество молодых специалистов до 35 лет на государственной службе Украины уменьшается и составляет лишь 20% от общего числа госслужащих. Это создает серьезную институциональную проблему, поскольку государственная служба становится менее обновленной и все более зависимой от старшего поколения.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам государственной службы. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению количества молодых специалистов на государственной службе Украины.

В настоящее время на государственной службе работают 31 745 человек в возрасте до 35 лет, что составляет лишь 20% от общей численности госслужащих. Среди них большинство – 22 661 женщина (71%), тогда как мужчины составляют только 29% (9084 человека). Из этого количества только 20 молодых специалистов занимают должности категории "А" (высшие руководящие позиции), 3 917 – должности категории "Б", а наибольшая доля, 27 808 человек, занимают должности категории "В" (самые низкие по рангу должности).

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В 2023 году на государственной службе было 33649 молодых специалистов, из которых 23942 (71%) составляли женщины, а 9707 (29%) - мужчины. В 2024 году количество молодых специалистов уменьшилось на 1 904 человека. Это уменьшение является частью общей тенденции: в 2020 году на госслужбе работало около 27% молодых специалистов, в 2021 году их доля снизилась до 25%, а в 2022 году достигла всего 21%.

Это сокращение молодых кадров является серьезной проблемой для государственной службы, которая все больше зависит от старших работников. Такая ситуация может замедлить внедрение новых подходов и технологий, что окажет негативное влияние на эффективность государственного управления.

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