Скорочення кількості спеціалістів: у якій сфері критично не вистачає молодих професіоналів

Кількість молодих спеціалістів до 35 років на державній службі України зменшується і наразі складає лише 20% від загального числа держслужбовців. Це створює серйозну інституційну проблему, оскільки державна служба стає менш оновленою і все більше залежною від старшого покоління.

Про це інформує Національне агентство з питань державної служби. За останні роки спостерігається стійка тенденція до зменшення кількості молодих фахівців на державній службі України.

На даний момент на державній службі працюють 31 745 осіб віком до 35 років, що складає лише 20% від загальної чисельності держслужбовців. Серед них більшість – 22 661 жінка (71%), тоді як чоловіки складають тільки 29% (9 084 особи). З цієї кількості, лише 20 молодих спеціалістів займають посади категорії "А" (вищі керівні позиції), 3 917 – посади категорії "Б", а найбільша частка, 27 808 осіб, обіймають посади категорії "В" (найнижчі за рангом посади).

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У 2023 році на державній службі було 33 649 молодих спеціалістів, з яких 23 942 (71%) складали жінки, а 9 707 (29%) — чоловіки. У 2024 році кількість молодих фахівців зменшилася на 1 904 особи. Це зменшення є частиною загальної тенденції: у 2020 році на держслужбі працювало близько 27% молодих спеціалістів, у 2021 році їхня частка знизилася до 25%, а в 2022 році досягла лише 21%.

Це скорочення молодих кадрів є серйозною проблемою для державної служби, яка дедалі більше залежить від старших працівників. Така ситуація може сповільнити впровадження нових підходів і технологій, що негативно вплине на ефективність державного управління.

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