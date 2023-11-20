Солнечное соединение: Марс исчезнет с ночного неба на две недели

Начиная с субботы, Марс исчезнет с неба на две недели благодаря научному явлению, известному как солнечное соединение. Во время этого периода Солнце закроет Марс и Землю друг от друга.

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NASA сравнило это явление с танцем, где две планеты становятся невидимыми друг для друга, подобно танцорам с обеих сторон огромного костра.

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Земля и Марс переживают солнечное соединение каждые два года. Во время этого явления расстояние между ними увеличивается примерно до 235 миллионов миль. Отсюда возникает временная невидимость Марса в небе.

Это явление также оказывает влияние на способность NASA взаимодействовать с космическими кораблями на Марсе. Заряженные частицы от Солнца могут вызвать помехи в передаче сигналов, а значит, команды для космических кораблей на Красную планету отправляются за две недели до солнечного соединения.

В 2023 году мораторий на командование космическим кораблем на Марсе продлится с 11 по 25 ноября. Важно отметить, что этот период не означает отпуск для миссий на Марс, но инженеры NASA принимают меры по сохранению состояния кораблей и посылают инструкции заранее. Рой Гладден, менеджер Mars Relay Network, подчеркнул, что команды миссий все равно получат возможность слушать корабли и проверять их состояние в течение следующих недель.

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