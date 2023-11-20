Сонячне з'єднання: Марс зникне з нічного неба на два тижні

Починаючи з суботи, Марс зникне з неба на два тижні, завдяки науковому явищу, відомому як сонячне з’єднання. Під час цього періоду, Сонце закриє Марс і Землю один від одного.

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NASA порівняла це явище з танцем, де дві планети стають невидимими одна для одної, подібно танцюристам по обидва боки величезного багаття.

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Земля і Марс переживають сонячне з'єднання кожні два роки. Під час цього явища відстань між ними збільшується, приблизно до 235 мільйонів миль. Звідси виникає тимчасова невидимість Марса на небі.

Це явище також впливає на спроможність NASA взаємодіяти з космічними кораблями на Марсі. Заряджені частинки від Сонця можуть спричинити перешкоди у передачі сигналів, а отже, команди для космічних кораблів на Червону планету відправляються за два тижні до сонячного з'єднання.

У 2023 році мораторій на командування космічним кораблем на Марсі триватиме з 11 по 25 листопада. Важливо відзначити, що цей період не означає відпустку для місій на Марс, але інженери NASA вживають заходів для збереження стану кораблів та надсилають інструкції заздалегідь. Рой Гладден, менеджер Mars Relay Network, підкреслив, що команди місій все одно матимуть можливість слухати кораблі та перевіряти їх стан протягом наступних тижнів.

Раніше науковці дізналися, що печерні люди могли падати у сплячку.

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