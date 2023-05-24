Солнцезащитный крем и увлажнение: как ухаживать за кожей летом

Вскоре лето, поэтому следует заранее подготовиться к горячему сезону, во время которого особенно страдает кожа лица. Как ее защитить, подскажет UaPortal.

Солнцезащитный крем

Каждый раз перед выходом на улицу наносите на лицо солнцезащитный крем с высоким SPF. Он защитит кожу от губительного воздействия ультрафиолета.

Не находитесь долго на солнце

Самая высокая солнечная активность приходится на период с 10:00 до 16:00. В это время лучше не выходить на улицу. Но если это необходимо, прикрывайте голову, носите солнцезащитные очки и побольше находитесь в тени.

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Увлажнение

В жару кожа быстро теряет влагу, поэтому ее баланс необходимо восстанавливать. Используйте увлажняющий крем или эссенцию в зависимости от типа кожи. Также пейте достаточно воды.

Макияж

Откажитесь от большого количества макияжа. В жару тональный крем и другие средства закупоривают поры и вызывают появление прыщей.

Лучше используйте ВВ-кремы с лёгкой текстурой. Перед сном тщательно очищайте кожу лица. Также, следите за питанием, ешьте побольше овощей и фруктов.

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