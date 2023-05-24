Сонцезахисний крем та зволоження: як доглядати за шкірою влітку

Незабаром літо, тому варто заздалегідь підготуватись до гарячого сезону, під час якого особливо страждає шкіра обличчя. Як її захистити підкаже UaPortal.

Сонцезахисний крем

Щоразу перед виходом на вулицю наносьте на обличчя сонцезахисний крем з високим SPF. Він захистить шкіру від згубного впливу ультрафіолету.

Не перебувайте довго на сонці

Найвища сонячна активність припадає на період з 10:00 до 16:00. У цей час краще не виходити на вулицю. Але якщо така потреба є, прикривайте голову, носіть сонцезахисні окуляри та побільше перебувайте в тіні.

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Зволоження

У спеку шкіра швидко втрачає вологу, тому її баланс необхідно відновлювати. Користуйтесь зволожуючим кремом чи есенцією в залежності від типу шкіри. Також, пийте достатньо води.

Макіяж

Відмовтесь від великої кількості макіяжу. У спеку тональний крем та інші засоби закупорюють пори та спричиняють появу прищів.

Краще використовуйте ВВ-креми з легкою текстурою. Перед сном ретельно очищайте шкіру обличчя. Також, слідкуйте за харчуванням, їжте побільше овочів та фруктів.

Радимо також звернути увагу на практичні поради щодо нанесення макіяжу.

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