Социальная пенсия по возрасту: что получат украинцы, которым не хватает стажа

Начиная с 1 января 2023 года, для выхода на пенсию в возрасте 60 лет нужно иметь не менее 30 лет страхового стажа. Этот процесс продлится до 2028 года, когда для получения пенсии в 60 лет понадобится не менее 35 лет стажа.

Лица, которым не хватает необходимого стажа для пенсии, могут получать социальную пенсию по возрасту. Эта пенсия назначается согласно Постановлению Кабинета Министров №1098 с утверждением Порядка назначения временной государственной социальной помощи неработающим лицам, достигшим общего пенсионного возраста, но не имеющим права на пенсионную выплату.

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Чтобы получить такую помощь, необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту прописки или фактического проживания.

Размер социальной пенсии по возрасту без трудового стажа перечисляется каждые шесть месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода семьи.

Однако не все пенсионеры, которым не хватает стажа для пенсии, имеют право на получение временной помощи от государства. Например, пособие не назначается, если среднемесячный доход семьи на одного человека за предыдущие полгода превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, или если лицо уже получает пенсию или другое пособие, работает или имеет дополнительные источники дохода. Также наличие дополнительного жилья или автомобиля может повлиять на назначение помощи. Однако в случаях, когда в семье есть человек с инвалидностью, может быть назначена помощь, даже если есть определенные ограничения.

Для назначения временной помощи лицам, не имеющим достаточного пенсионного стажа, необходимо предоставить в орган социальной защиты населения следующие документы:

заявление;

паспорт;

справку страховой стаж от Пенсионного фонда Украины;

декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев;

копию решения о назначении опекуна (если это касается).

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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