Социальные стандарты планируют заморозить на три года: что это значит для пенсионеров

Кабинет Министров Украины предложил заморозить минимальные пенсии, зарплаты и прожиточный минимум в проекте бюджета на 2025 год. Это может привести к снижению реального уровня социальных стандартов на уровень инфляции, который ожидается на уровне 9,5% в следующем году. Такой шаг правительства вызван необходимостью экономии бюджетных средств в условиях войны и растущих расходов на оборону.

Социальные стандарты планируют оставить без изменений на три года, что может повлечь за собой наибольшее падение уровня жизни для беднейших слоев населения. В Украине уже существовал опыт замораживания соцстандартов в кризисные периоды, но на этот раз правительство планирует длительную заморозку, что может значительно усугубить ситуацию. Прожиточный минимум, минимальные пенсии и зарплаты останутся на уровне 2024 года, пишет OBOZ.UA.

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Этот шаг, прежде всего, ударит по наиболее уязвимым гражданам – получающим минимальные пенсии и зарплаты. По данным Всемирного банка, уже сейчас 29% населения Украины живет за чертой бедности, а замораживание соцстандартов может усугубить эту проблему. Это значит, что еще больше украинцев окажутся в ситуации, когда доходов не будет хватать даже на базовые нужды, такие как питание и лекарства.

Правительство также прогнозирует рост инфляции до 18,3% в течение 2024-2025 годов, а курс национальной валюты может снизиться до 45 грн за доллар. Это приведет к еще большему сокращению реальных доходов граждан. Даниил Гетманцев, глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подчеркнул, что такие изменения окажут негативное влияние на социально уязвимые категории населения.

Хотя минимальные пенсии заморозят, правительство обещает провести индексацию пенсий в 2025 году, но ее размер пока не определен. По предварительным прогнозам, индексация может составить до 17%. Однако повышение касается только базовой пенсии, без учета возрастных и других доплат, что означает, что для многих пенсионеров рост будет незначительным.

Бюджет на 2025 год еще предстоит обсудить в профильном комитете Верховной Рады, и народные депутаты могут вносить в него свои правки. Окончательное решение о социальных стандартах еще не принято, и возможны изменения в финальном варианте бюджета.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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