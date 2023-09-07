Спецназовцы из 'Омеги' FPV-дронами уничтожили 'Тигр', 'Солнцепек', 'Тюльпан' и танк оккупантов (мощное видео)

Спецназовцы второго отряда Центра специальных назначений Национальной гвардии Украины "Омега" на одном из направлений фронта значительно проредили количество вражеской техники.

С помощью FPV-дронов спецназовцы ликвидировали сразу четыре вражеских единицы вооружения. Видео появилось на странице "Омеги" в Facebook.

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Видео дня

На кадрах зафиксировано уничтожение:

российского танка

внедорожника многоцелевого назначения ББМ "Тигр"

тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек"

самоходного миномета калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан"

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на разных участках фронта. Так, на Бахмутском направлении 22-я ОМБр уничтожила из расчета БМ-21 "Град" пехоту противника.

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