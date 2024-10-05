Спецназовцы СБУ уничтожили 10 танков, 4 системы ПВО и 25 БПЛА оккупантов (видео)

Спецназовцы СБУ организовали для оккупантов настоящую "дорогую гнева", превратив их действия на украинской земле в смертельные ловушки. Благодаря высокоточным ударам бойцы Центра специальных операций А успешно уничтожают врагов вместе с их техникой.

За последнюю неделю воины СБУ ликвидировали значительное количество техники и личного состава противника. В частности, было уничтожено 10 танков, 33 бронированных боевых машин, 18 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня, а также 4 системы ПВО и одна система радиоэлектронной борьбы.

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Уничтожение техники армии рф. Источник: Скриншот с видео t.me/SBUkr

Уничтожение техники армии рф. Источник: Скриншот с видео t.me/SBUkr

Уничтожение техники армии рф. Источник: Скриншот с видео t.me/SBUkr

Уничтожение техники армии рф. Источник: Скриншот с видео t.me/SBUkr

Уничтожение техники армии рф. Источник: Скриншот с видео t.me/SBUkr

Уничтожение техники армии рф. Источник: Скриншот с видео t.me/SBUkr

Кроме этого, было уничтожено 219 единиц автотранспорта, 25 беспилотных летательных аппаратов и 22 антенны связи. Оккупанты потеряли также 148 фортификационных сооружений и огневых позиций, а также два склада с боеприпасами.

Среди потерь врага – 176 ликвидированных оккупантов, что стало очередным ударом по военной силе противника. Спецоперации СБУ продолжают приносить значительные результаты на пути освобождения украинской земли.

Напомним, что недавно украинские силы обороны были вынуждены покинуть Угледар из-за угрозы окружения. российские оккупанты сосредоточили значительные силы для прорыва украинской обороны, что создало критическую ситуацию для наших защитников.

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