Способна уничтожить Млечный Путь: Hubble показал галактику Андромеды (фото)

Новое изображение Галактики Андромеды, сделанное телескопом Hubble, поражает яркими оттенками розового и красного, свидетельствующими об активном образовании звезд в этой галактике. Андромеда, ближайший галактический сосед Млечного Пути, находится на расстоянии около 2,5 миллиона световых лет и по своим размерам и массе почти равен нашей галактике.

На последнем снимке, опубликованном 30 августа, изображен северо-восточный регион Андромеды, включая сложные спиральные рукава и полосы ионизированного газа. Эти газовые структуры активно способствуют формированию новых звезд. По данным NASA, такие "звездные питомники" создают динамическую среду, в которой газ водорода возбуждается и образует звездные "розы".

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Благодаря современным технологиям телескопа Hubble, в частности, Advanced Camera for Surveys и Wide Field Camera 3, ученые получили возможность исследовать внутреннюю структуру Андромеды, погружаясь в ее спиральные рукава. Это позволяет более подробно изучить огромное количество звезд в галактике и получить новые данные об их эволюции.

Ученые исследовали спиральные рукава Андромеды. Источник: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Ученые исследовали спиральные рукава Андромеды. Источник: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Исследование галактики Андромеды дает ученым лучшее понимание процессов формирования звезд как в нашем космическом соседстве, так и в далеких галактиках. Кроме того, изучение этих звездных скоплений позволяет углубить знания об общих законах эволюции галактик во Вселенной.

Ученые исследовали спиральные рукава Андромеды. Источник: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Ученые исследовали спиральные рукава Андромеды. Источник: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Андромеда и Млечный Путь взаимодействуют под влиянием гравитации и окружающей их темной материи. Ожидается, что через 2-4 миллиарда лет эти две галактики столкнутся, что кардинально изменит их структуру. Однако некоторые новые исследования подвергают сомнению возможность такого лобового столкновения, и только время покажет, как именно будут развиваться эти космические события.

Ранее космический телескоп Джеймса Уэбба пролил новый свет на формирование черных дыр и галактик.

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