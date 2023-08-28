Сразу четыре элитных автомобиля: В Киеве произошло ДТП с участием Даши Квитковой (видео)

На Академгородке в Киеве 27 августа произошла авария, в которую попали сразу четыре элитных автомобиля. За рулем одного из авто находилась известная блоггерша Даша Квиткова.

Как сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный", на момент крушения Квиткова была за рулем Lexus, она якобы выехала на красный сигнал светофора.

Также в ДТП повреждения получили автомобили Ford Mustang и две Tesla. По информации Telegram-канала, Квиткова взяла автомобиль на тест-драйв.

Видео дня

В своем Инстаграм блогерша опубликовала в сторис фото, где намекнула, что действительно попала в ДТП.

"Ехала сегодня в роддом к Тане, но не сложилось. Трудный день, расскажу все потом. Только зашла домой, еду к сыну", – подписала она первое фото.

Затем Квиткова опубликовала ряд видео, в которых объяснила, что произошло по ее версии.

Полный комментарий Даши Квитковой по поводу ДТП:

Я немного отошла от вчера и готова дать свои комментарии, что вчера произошло. Я не люблю клевету. Так что – я попала вчера в ДТП, но самое главное – что мы все живы, здоровы, и с нами все хорошо.

Я ехала к Тане в роддом на выписку, но я не доехала. Потому что возвращала на перекрестке вместе с машинами, я была в потоке, ехала последней, и в секунду в сторону "Лексуса", за которым я была за рулем, въехали два автомобиля - это "Мустанг" и "Тесла".

Жалоб на самочувствие у всех участников ДТП не было кроме одной девушки, эта девушка – пассажир из машины "Мустанг". Она выбежала сначала, принялась крыть меня трехэтажным матом, потом стала обращаться ко мне по имени, потом внезапно сказала, что не знает как меня зовут, кто я такая. Потом она начала мне говорить о моей Инстаграме, о моих фотографиях классных. Потом сказала, что хочет денежную компенсацию из-за возможного ушиба руки. Но медицинскую экспертизу мы до сих пор ждем. И если я заплачу ей эту компенсацию, она готова забрать заявление.

Я отказалась это делать, потому что никогда не решаю деньгами или какими-то "отмазываниями". Я всегда честна с собой, с вами, в любых отношениях, особенно правовых.

Да, Лексус был на тест-драйве, поэтому я сразу вызвала представителей "Лексус" и мы предоставили все документы на машину сотрудникам полиции. Поэтому не надо говорить, что не было документов на "Лексус" - это не правда.

И хочу обратить внимание, что я, как и все остальные участники ДТП водители, готова нести ответственность согласно решению суда и уполномоченных органов.

Все материалы были представлены сотрудникам полиции, есть видео доказательства, есть камеры видеонаблюдения, поэтому рассказывать, что я как-то пытаюсь избежать ответственности только потому, что я не согласилась платить на месте деньги, не истина. Спасибо.

Напомним, в городе Белгород-Днестровск в Одесской области 17 августа полицейский за рулем авто сдавал задним ходом и дважды сбил 81-летнюю женщину-пешехода. С травмами ее доставили в больницу, однако она скончалась.

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