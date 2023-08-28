Одразу чотири елітні автівки: У Києві сталася ДТП за участю Даші Квіткової (відео)

На Академмістечку в Києві 27 серпня сталася аварія, в яку потрапили одразу чотири елітні автівки. За кермом одного з авто перебувала відома блогерка Даша Квіткова.

Як повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний", на момент аварії Квіткова була за кермом Lexus, вона нібито виїхала на червоний сигнал світлофора.

Також у ДТП ушкоджень зазнали автомобілі Ford Mustang та дві Tesla. За інформацією Telegram-каналу, Квіткова взяла автівку на тест-драйв.

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У своєму Інстаграмі блогерка опублікувала у сторіз фото, де натякнула, що дійсно потрапила в ДТП.

"Їхала сьогодні в пологовий до Тані, але не склалось. Тяжкий день, розповім все потім. Тільки зайшла додому, їду до сина", – підписала вона перше фото.

Потім Квіткова опублікувала низку відео, в яких пояснила, що сталося за її версією.

Повний коментар Даші Квіткової з приводу ДТП:

Я трошки відійшла від учора і готова дати свої коментарі, що вчора відбулося. Я не люблю наклепи. Тож так – я потрапила вчора у ДТП, але найголовніше – що ми всі живі, здорові, і з нами все добре.

Я їхала до Тані в пологовий на виписку, але я не доїхала. Бо повертала на перехресті разом з машинами, я була в потоці, їхала останньою, і в секунду у бік "Лексуса", за яким я була за кермом, в'їхали дві автівки – це "Мустанг" та "Тесла".

Скарг на самопочуття у всіх учасників ДТП не було, окрім однієї дівчини, ця дівчина – пасажир з машини "Мустанг". Вона вибігла спочатку, почала крити мене триповерховим матом, потім почала звертатися до мене по імені, потім раптово сказала, що не знає як мене звати, хто я така. Потім вона почала мені казати про мій Інстаграм, про мої фотки класні. Потім сказала, що хоче грошову компенсацію через можливий забій руки. Але медичну експертизу ми досі чекаємо. І якщо я заплачу їй цю компенсацію, вона готова забрати свою заяву.

Я відмовилася це робити, бо ніколи не вирішую грошима, чи якимись "відмазуваннями". Я завжди чесна з собою, з вами, в будь-яких відносинах, особливо правових.

Так, Лексус був на тест-драйві, тому я одразу викликала представників "Лексус" і ми надали усі документи на машину співробітникам поліції. Тож не треба казати, що не було документів на "Лексус" – це не є правдою.

І хочу звернути увагу, що я як і всі інші учасники ДТП водії – готова нести відповідальність згідно з рішенням суду та уповноважених органів.

Всі матеріали були представлені співробітникам поліції, є відео докази, є камери відеоспостереження, тому розповідати, що я якось намагаюся уникнути відповідальності тільки тому, що я не погодилася платити на місці гроші, не є правдою. Дякую.

Нагадаємо, у місті Білгород-Дністровськ в Одеській області 17 серпня поліцейський за кермом авто здавав заднім ходом й двічі збив 81-річну жінку-пішохода. З травмами її доставили до лікарні, однак вона померла.

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