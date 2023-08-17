На Одещині поліціянт за кермом авто двічі переїхав жінку та втік з місця ДТП: винуватців затримано (відео)

У місті Білгород-Дністровськ в Одеській області поліцейський за кермом авто здавав заднім ходом й двічі збив 81-річну жінку-пішохода. З травмами її доставили до лікарні, однак вона померла.

Як повідомили в обласній поліції, ДТП сталася зранку 16 серпня у райцентрі. Разом із поліціянтом у салоні була його дружина, яка також є співробітницею поліції.

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Відео ДТП за участі поліціянта, який двічі переїхав жінку у Білгород-Дністровську:

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Водія затримали й на час розслідування відсторонили від роботи. Так само без роботи тимчасово залишили і його дружину, що була свідком аварії.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, після наїзду на жінку подружжя переклало її на лавку під під'їздом та викликало швидку допомогу. Не дочекавшись медиків водій втік, а за ним і його дружина.

За цей вчинок водієві загрожує тюремне ув'язнення строком на 8 років.

Нагадаємо, нещодавно у Святошинському районі столиці під час комендантської години водій легковика збив двох військовослужбовців Нацгвардії, які несли службу на блокпосту. У результаті від травм загинув один військовий.

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