На Вінниччині легковик врізався у вантажівку з напівпричепом: є жертва (фото)

Легковик ВАЗ виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з вантажним транспортним засобом "DAF" із напівпричепом. ДТП сталася у Гайсинському районі Вінницької області.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції. Зазначили, що внаслідок аварії загинув 46-річний водій автомобіля ВАЗ.

За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля ВАЗ виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажним транспортним засобом DAF із напівпричепом. Внаслідок ДТП 46-річний житель міста Запоріжжя, який керував автомобілем ВАЗ, отримав травми несумісні з життям, йшлося в повідомленні.

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Своєю чергою зразки крові для проведення експертизи відібрали у 40-річного водія вантажного траспортного засобу "DAF".

Слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За правопорушення передбачено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Святошинському районі столиці під час комендантської години водій легковика збив двох військовослужбовців Нацгвардії, які несли службу на блокпосту. У результаті від травм загинув один військовий.

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