В Винницкой области легковушка врезалась в грузовик с полуприцепом: есть жертва (фото)

Легковушка ВАЗ выехала на встречную полосу движения и столкнулась с грузовым транспортным средством "DAF" с полуприцепом. ДТП произошло в Гайсинском районе Винницкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции. Отмечали, что в результате аварии погиб 46-летний водитель автомобиля ВАЗ.

По предварительной информации следствия, водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым транспортным средством DAF с полуприцепом. В результате ДТП 46-летний житель города Запорожья, управлявший автомобилем ВАЗ, получил травмы несовместимые с жизнью, говорилось в сообщении.

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В свою очередь образцы крови для проведения экспертизы отобрали у 40-летнего водителя грузового транспортного средства "DAF".

Следствие возбудило уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За правонарушение предусмотрено наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Святошинском районе столицы во время комендантского часа водитель легковушки сбил двух военнослужащих Нацгвардии, которые несли службу на блокпосте. В результате от травм погиб один военный.

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