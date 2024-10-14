США готовы к переговорам с КНДР, Китаем и РФ для уменьшения ядерной угрозы - Байден

Президент США заявил о готовности к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по поводу уменьшения ядерной угрозы.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для уменьшения ядерной угрозы. Нет пользы ни для наших стран, ни для мира, чтобы предупредить прогресс в сокращении ядерных арсеналов", - заявил Джо Байден.

Читайте также: Бортников заставляет НАТО изменять концепцию и ускоряться

Как заявил американский президент, ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над введением которых страны работали совместно. Кроме того, они противоречат жизненно важной работе нынешних Нобелевских лауреатов.

"Давайте все будем черпать вдохновение от нынешних лауреатов Нобелевской премии мира и снова примем участие в жизненно важной работе по созданию более безопасного мира", - подчеркнул Байден.

Советуем также прочесть – США сосредотачиваются на одной теме. И это не Украина.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!