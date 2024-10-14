США готові до переговорів з КНДР, Китаєм, та рф задля зменшення ядерної загрози - Байден

Президент США заявив про готовність до переговорів з Росією, Китаєм та Північною Кореєю щодо зменшення ядерної загрози.

Про це йдеться в заяві Білого дому.

"Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов для зменшення ядерної загрози. Немає користі ні для наших країн, ні для світу від того, щоб попередити прогрес у скороченні ядерних арсеналів", - заявив Джо Байден.

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Як заявив американський президент, ядерні ризики підривають норми й угоди, над запровадженням яких країни спільно працювали. Крім того, вони суперечать життєво важливій роботі теперішніх Нобелівських лауреатів.

"Давайте всі черпатимемо натхнення від цьогорічних лауреатів Нобелівської премії миру та знову візьмемо участь у життєво важливій роботі зі створення безпечнішого світу", - наголосив Байден.

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