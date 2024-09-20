Стало известно, когда красные магнитные бури прекратят лупить по Земле

В пятницу, 20 сентября, продолжается магнитная буря силой в семь баллов. Геомагнитный шторм красного уровня опасности, продолжающийся с 10 сентября, должен завершиться уже завтра, в воскресенье.

По данным сервиса Meteoagent, 21 сентября сила шторма спадет до 3 баллов, а с 22 по 25 сентября мощные магнитные бури не ожидаются. Предварительно, штормы снова усилятся с 26 по 30 сентября. Следует заметить, что график магнитных бурь меняется три часа, поэтому это лишь предварительный прогноз.

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Магнитные бури сегодня. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнитные бури: что это такое?

Магнитная буря – это резкое изменение магнитного поля Земли, возникающее из-за солнечных вспышек или выбросов корональной массы Солнца. Во время этих событий солнечная плазма добивается нашей планеты и влияет на ее магнитосферу, что вызывает нарушения в окружающей среде.

Почему возникают магнитные бури?

Магнитные бури возникают в результате активности на Солнце, в частности из-за солнечных вспышек или выбросов плазмы, направленных к Земле. Когда эти частицы достигают магнитного поля планеты, они взаимодействуют с ним, вызывая колебания и нарушения в магнитосфере.

Признаки воздействия магнитных бурь на человека:

Головная боль и мигрень.

Повышенная утомляемость и слабость.

Нарушение сна и бессонница.

Ухудшение настроения, тревога или раздражительность.

Повышение АД.

Ухудшение концентрации и внимания.

Как защититься от магнитных бурь?

Пить достаточно воды, избегать употребления алкоголя и кофеина.

Обеспечить достаточный отдых и сон.

Принимать адаптогенные средства (после консультации с лечащим врачом).

Употреблять продукты, богатые витаминами и антиоксидантами.

Минимизировать стресс и физическую нагрузку во время активных магнитных бурь.

Напомним, мы писали, что учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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