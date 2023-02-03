Стало известно, на сколько украинцам продлили бесплатный роуминг в Европе

Украинцам в Европе продлили бесплатный роуминг. Мобильные операторы Евросоюза и Украины продлили соглашение на полгода.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен считает, что присоединение Украины к единому роуминговому пространству ЕС на постоянной основе произойдет уже в скором времени. Об этом сообщили пресс-службе НКЭК (Национальной комиссии по вопросам электронных коммуникаций).

Соглашение подписано двадцать европейских операторов и семь украинских, в частности:

Kyivstar;

Vodafone Ukraine;

lifecell;

Укртелеком;

Data Group;

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Vega Telecom Group;

3Mob.

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"Реализация предварительного Совместного заявления позволила украинским операторам предлагать своим абонентам доступные услуги роуминга по меньшей мере в 25 государствах-членах ЕС, а также охватить страны, не входящие в ЕС", – отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее Uaportal рассказывал, какие из стран продолжают принимать граждан из Украины и выплачивают денежную помощь больше.

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