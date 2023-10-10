Станет черствым быстрее: Профессиональный пекарь рассказал где нельзя хранить хлеб

Одной из тем, которая всегда была предметом обсуждения среди хозяек, есть вопрос о правильном хранении хлеба. Есть разные подходы к этому, одни держат хлеб в хлебнице при комнатной температуре, используя при этом разумный лайфхак – ставят рядом емкость с солью, в то время как другие считают, что хлеб следует хранить в холодильнике.

Важные рекомендации по этому поводу предоставляет профессиональный пекарь и шеф-повар Baking Kneads Сара Брайденстайн в комментарии для издания Express.

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По ее словам, идеальным местом для хранения хлеба там, где царит прохладная и сухая атмосфера. Поэтому лучшим выбором будет хлебница или шкафчик, которые расположены подальше от плиты. Чтобы предотвратить образование плесени и сохранить влагу хлеба, его рекомендуется хранить в бумажном пакете или хлопковой ткани.

С другой стороны, Брайденстайн подчеркивает, что самым плохим местом для хранения хлеба является холодильник. Хотя хранение хлеба в холодильнике может замедлить появление плесени, она утверждает, что это может привести к ускоренному старению хлеба.

"Но если вам нужно сохранить хлеб на длительный период, то можно воспользоваться морозильной камерой. Прежде чем замораживать, убедитесь, что хлеб охладел до комнатной температуры. Теплый хлеб может привести к образованию конденсата в пакете", – подчеркивает она.

Перед замораживанием хлеб следует нарезать на кусочки и герметично запаковать в пакет. Таким образом, вам не нужно будет размораживать всю буханку каждый раз, а сможете брать только то количество кусочков, которое вам нужно.

Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить хлеб свежим максимально долго.

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