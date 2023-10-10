Стане черствим швидше: Професійний пекар розповів де не можна зберігати хліб

Однією з тем, яка завжди була предметом обговорення серед господинь, є питання про правильне зберігання хліба. Існують різні підходи до цього, одні тримають хліб в хлібниці при кімнатній температурі, використовуючи при цьому розумний лайфхак – ставлять поруч ємність із сіллю, тоді як інші вважають, що хліб слід зберігати в холодильнику.

Важливі рекомендації щодо цього надає професійний пекар та шеф-кухар Baking Kneads Сара Брайденстайн у коментарі для видання Express.

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За її словами, ідеальним місцем для зберігання хліба є там, де панує прохолодна та суха атмосфера. Тому найкращим вибором буде хлібниця або шафка, які розташовані подалі від плити. Щоб запобігти утворенню плісняви та зберегти вологу хліба, його рекомендується зберігати у паперовому пакеті чи бавовняній тканині.

З іншого боку, Брайденстайн підкреслює, що найгіршим місцем для зберігання хліба є холодильник. Хоча зберігання хліба в холодильнику може уповільнити появу плісняви, вона стверджує, що це може призвести до прискореного старіння хліба.

"Але, якщо вам потрібно зберегти хліб на тривалий період, то можна скористатися морозильною камерою. Перш ніж заморожувати, переконайтеся, що хліб охолонув до кімнатної температури. Теплий хліб може призвести до утворення конденсату в пакеті", – підкреслює вона.

Перед заморожуванням хліб слід нарізати на шматочки та запакувати герметично в пакет. Таким чином, вам не потрібно буде розморожувати весь буханець кожного разу, а зможете брати лише ту кількість шматочків, яка вам потрібна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зберегти хліб свіжим максимально довго.

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