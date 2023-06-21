Станете бедными: Где нельзя держать деньги

Многие люди мечтают о материальном обогащении и ищут пути достижения этой цели. Некоторые работают настойчиво, другие надеются на свой талант. Однако стоит также учитывать народную мудрость, поскольку наши предки знали, как избежать того, чтобы деньги "убежали" из дома.

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Согласно преданию, в определенных местах не следует хранить не только крупные купюры, но даже монеты. Вот некоторые из следующих мест:

Стеклянные банки: Эта привычка может нанести ущерб семейному бюджету. В таких контейнерах деньги будут смяты и беспорядочны, но деньги требуют порядка. Хаотическое хранение может привести к отрицательной энергетике. Кроме того, стекло не позволяет воздуху попадать в банкноты, что может остановить поток денег и привести к финансовому застою. У дверей: Наши предки утверждали, что хранение денег у входной двери является нехорошей идеей. В таком месте деньги постоянно утекают из дома и привлекают негативную энергию к членам семьи. Деньгам не нравятся проходные места, где они лежат на виду. Наряду с кроватью или под матрасом: Такое хранение может вызвать нехватку денег, поскольку банкноты будут "отдыхать" вместо "работать" во благо владельцев. Лучше держать сбережения подальше от спальни, чтобы не останавливать денежный поток. Это не лучшее место для хранения денег, но если вы все же хотите спрятать банкноты там, стоит выбрать положительную книгу. Например, книга с положительным сюжетом о королях, богатстве или успехе. Некоторые верования говорят, что хранение денег в драматических книгах может привести к финансовым потерям. В тесноте: Не следует держать деньги скрученными в трубочку или стянутыми резинкой, поскольку они нуждаются в пространстве. Наряду с окнами: Постоянный сквозняк может "выдавать" положительную энергию, связанную с деньгами, поэтому это может вызвать проблемы с финансами в семье. В пластиковых контейнерах: Пластик считается материалом, привлекающим бедность, поэтому его использование для хранения денег может привести к безденежью. Если вы хотите обеспечить непрерывный поток денег, лучше держать купюры в качественной копилке. Под скатертью на столе: Согласно народной мудрости, стол не является лучшим местом для хранения денег. Даже наши предки старались избегать кладки банкнот на столешницу, чтобы не привлекать неприятностей.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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