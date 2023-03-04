Стендапер Андрей Щегель сбежал из Украины и оскорбил наших защитников: как отреагировали его сторонники
Украинский стендап-комик и участник проекта "Сракадупа" Андрей Щегель в интервью Роману Скрипину сделал скандальное заявление, что сбежал из Украины, использовав свой статус артиста.
СМИ пишут, что Щегель является военнообязаным. В частности, окончил Львовский военный лицей и юридический лицей академии МВД.
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Сам артист заявил, что получил три повестки от военкомата – две из Рахова (Закарпатская область) и одну из города Надворная (Ивано-Франковская область) и признался, что проигнорировал вызов явиться в центр комплектации и поддержки.
"Я не боюсь военкомов, позиционирую себя как свободного человека, понял, что больше не могу и нашел для себя способ съе**ться и пожить в комфортной психологической обстановке. Вот, честно вам заявляю", – сказал Щегель Скрипину.
Он также сказал, что уехал в Турцию. Потом собирается переехать в Албанию, а там и на гастроли в Европу.
Еще Щегель сказал, что получил разрешение на концертную деятельность в иностранной стране от Минкульта. "Я нахожусь за границей, и мне разрешение на это дало государство", — добавил стендапер.
По поводу нареканий, что пока он отдыхает за границей, а его земляки воюют с врагом, Щегель сказал: "Я исхожу из того, что это выбор ребят — погибать. Я искренне сочувствую каждому, кто вынужден сейчас защищать Украину, потому что он ее любит и искренне сочувствую Украине, что она переживает ужаснейшую трагедию в своей истории и, пожалуй, в мире сейчас".
После этого скандального заявления в Минкульте Украины прокомментировали ситуацию с выездом артиста следующим образом: "Действия комика недопустимы в условиях военного положения, в то время, когда подавляющее большинство сознательных мужчин остаются в стране и готовы воевать за сохранение нашего государства".
В ведомстве пояснили, что Щегель во время выезда за границу был в группе, которой дали такое временное разрешение.
"МКИП способствует выездам разных художников, создателей, художников, артистов, музыкантов, журналистов и т.п., которые осознают свое дело и гражданскую позицию, но из-за подобных случаев, как с Андреем Щегелем, ситуация для тех, кто действительно защищает Украину и воюет на культурном фронте, осложняется", — говорится в сообщении Минкульта.
Тем временем поклонники артиста в его соцсетях начали критиковать Щегеля за его заявление и решение покинуть страну, чтобы не попасть на войну.
В частности, под его публикациями в Инстаграмме появились следующие комментарии:
- По роже видно, что оно ссыкун…
- Надеюсь, что жизнь отплатит тебе той же монетой, существо невоспитанное
- Дрянь ты! Пока каждый день погибают твои ровесники, ты, идиот, кичишься, что сбежал
- Советую не возвращаться в Украину после войны. Говно такое в Украине не нужно.
- Если страна – это фикция, то в физическом измерении в Украину не возвращайся. Живи только в фикционной стране.
- Приезды в Украину, "ведущий" артист, после войны, придем на концерт, поржем вместе, уйоб*к
- Очень стыдно за таких, как ты. Учился в военном университете, а единственное, что можешь – быть шутом в инстаграме.
- Я не выбирал гибнуть... Я выбрал защищать свою семью, родственников, знакомых, город, Украину. Да, война – это смерть, разруха, страх. За такие слова хочется тебе разок в голову дать.
- Не говори так о воинах, если этого не понимаешь.
- Что ж, ты съе**шься, пользуясь своим правом как биологическое существо. Твое решение, твоя ответственность. Но в Украине тебя, твою карьеру ждет кенселинг. В идеале – лишение гражданства.
- Можешь под тату "крест" наколоть слово-репутация
- У меня вопрос ко всем пацанам которые посъе**сь - пацаны, а как вы с этим жить планируете?
- Чел, окажи услугу, не возвращайся нах*й, нам таких концов в стране не надо
- А кто-то выбирал гибнуть, я стыжусь спросить? Каждый избрал защищать свою страну, а не гибнуть
- Никто не хочет погибать, все хотят жить в Украине под Укр флагом
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